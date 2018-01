Herrera desmintió que haya ingresado al Despacho Superior, utilizando un lenguaje obsceno y que amenazara con llamar a medios de comunicación, como aseguraba la nota de prensa de la Antai.

Según la nota de Antai, Herrera concurrió a las oficinas e ingresó al Despacho Superior sin autorización, "realizando reclamos de manera irrespetuosa, con actitud desafiante y vulnerando la seguridad de la Autoridad, utilizando palabras impropias en contra de la directora general Angélica Maytín".

En una entrevista telefónica con TVN-2.com, Herrera confirmó que se aproximó a la institución para realizar consultas sobre la evaluación de transparencia ya que, reiteró, el Municipio ha publicado reportes en el sitio web.

"Yo no estaba en el despacho de la directora porque ni siquiera estaba en la institución. No sé cuál es la oficina de ella (Angélica Maytín)", expresó el alcalde de Las Tablas a este medio, "en ningún momento utilicé palabras obscenas. Yo no llamé a ningún periodista, eso es falso".

Herrera aseguró a TVN-2.com que no tiene "ninguna acusación de corrupción en esta administración, ninguna acusación de nadie". "Hemos logrado tener un Municipio en crecimiento", dijo.

El Municipio de Las Tablas ha obtenido en varias ocasiones calificación de "0" en la evaluación de transparencia que realiza la institución, establecida en la Ley 6 de 22 de enero de 2002.

"La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información reitera su compromiso con recibir reclamos y denuncias dentro del marco del respeto. Hacemos un llamado a la tolerancia a los servidores públicos, para evitar este tipo de situaciones", señalaba el comunicado de Antai.