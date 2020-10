Alcalde del distrito de Panamá en desacuerdo con la creación de nuevos corregimientos

Anteriormente se recaudaba medio millón de dólares, la cifra en la actualidad es de aproximadamente 25 mil dólares por día detalló el alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, quien agrega que poco a poco se presenta un repunte.

El funcionario explicó que se han aplicado algunas medidas de apoyo a los contribuyentes como la exoneración del pago de algunos impuestos y se han ido analizando por mes y estableciendo las debidas prórrogas.

Entre las medidas de austeridad aplicadas en la Alcaldía de Panamá dijo que se suspendieron los viajes, se redujeron horarios y se han iniciado políticas de ahorro energético.

Nuevos corregimientos

En relación a la creación de corregimientos, el alcalde Fábrega afirmó que la tendencia mundial es la fusión.

Informó que la Alcaldía de Panamá no fue tomada en cuenta para dar su opinión sobre el tema, sino que se enteraron cuando la iniciativa llegó a segundo debate en la Asamblea Nacional (AN).

Dijo que los actuales concejales están preocupados por la propuesta, ya que en los corregimientos que reciben menos fondos se va a tener que diluir el dinero que procede de la descentralización y van a recibir menos recursos.

Fábrega sostiene que no es el momento para la creación de nuevos corregimientos, ya que no beneficia en nada. Explica que con la creación de cada corregimiento se le tiene que dar presupuesto de funcionamiento, procedente de los mismos recursos de la descentralización.

“No es la creación de nuevos corregimientos lo que va a beneficiar a los residentes de las determinadas áreas, sino la capacidad administrativa de los alcaldes y demás autoridades.

Proyectos

El jefe de la comuna capitalina, por otra parte, afirmó que a todos los proyectos que vienen de la pasada administración se les dará término, como el caso del Mercado San Felipe Neri, que necesita equipos para que pueda funcionar. Ese mercado tendrá una inauguración parcial en el mes de diciembre.

Otros de los proyectos que se concluirán son el Mercado de Buhonería de Salsipuedes y los trabajos de adecuación en Calle Uruguay y Vía Argentina, que según Fábrega, se hicieron sin planos e improvisados.

En el caso de Vía Argentina, explicó que hay problema de empozamiento de agua, provocado por los embalses que se hicieron para que los peatones pudieran cruzar al mismo nivel que la acera.

El agua será sacada de manera temporal, según el alcalde, por una bomba, y depositada en la quebrada Iguana.

Mercado del Marisco

De acuerdo con Fábrega, han recibido múltiples propuestas de parte de minoristas y mayoristas, que quieren poder ingresar a vender productos del mar, pero no pueden porque no hay espacio. Además, no hay buena iluminación, ni tampoco estacionamientos.

Sostuvo que se ha quedado pequeño, no hay seguridad y la infraestructura necesita bastante intervención.

En ese sentido, recalca que han estado evaluando la construcción de un nuevo mercado, pero que no sea solo para cenar o comprar productos, sino que sea un concepto turístico, en el que haya negocios de venta de todo tipo de especias y demás.

De llegar a concretarse el proyecto, las estructuras del mercado actual, se convertirían en un mercado artesanal.