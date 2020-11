Alcaldía de Panamá niega acusaciones sobre retiro de 'mupies' de la campaña 'Sí acepto'

En la nota de prensa señalan que los espacios de publicidad en las paradas de buses son una concesión que hace la alcaldía y en el caso de la capital, los administra la empresa JCDecaux.

Desde el 2001 existe el contrato de mobiliario urbano con la empresa JCDecaux Top Media.

La institución reiteró que no participa de la campaña “Sí Acepto”, que se ha colocado en diversos "mupies" en la ciudad de Panamá, además, que respeta la libertad de expresión y la libre opinión que son componentes fundamentales de un Estado de derecho.

" Desmentimos categóricamente las noticias falsas que están circulando en redes sociales y hacemos un llamado al respeto y a un debate de altura con honestidad y responsabilidad", agrega el comunicado divulgado en la mañana de este martes 24 de noviembre.

La nota lleva la firma del alcalde José Luis Fábrega.

En redes sociales, sobre todo en Twitter, se ha generado un debate, donde las personas han vertido distintas opiniones.

Por ejemplo, Annette Planells (@aplanells), escribió que " en este país [Panamá] tenemos un serio problema con la libertad de expresión y con el respeto a los Derechos Humanos. #SiAcepto"

En tanto, Just Liz (@lizma_2516) escribió: " Porque todos tenemos derechos y no debemos reprimirlos a nadie, si a ti no te parece entonces te propongo empezar a promover algo que se ha perdido en nuestro país, EL RESPETO, dese la vuelta e ignore, no comente y NO opine porque no tiene nada que ver con usted. #SiAcepto".