Alrededor de 168 mil beneficiarios no han usado en el vale digital

"Hasta este momento tenemos 168 mil personas que no han usado el vale digital, si en 30 días no lo utilizan no se le hace recarga, y si en 90 días no es utilizado es sacado del sistema", expresó Oliva.

Oliva señaló que desde el inicio se han deshabilitado a 58 mil personas que no utilizaron el beneficio y se retornó el dinero al tesoro nacional.

"Los beneficiarios del vale digital son aquellos que se encuentran en algún grado de vulnerabilidad. El software indica si una persona no declara más de 11 mil dólares anuales, no es asalariado, ni aparece en las plataformas de ayuda social, y le da el beneficio”, explicó el Director de la AIG.

"El beneficio es para utilizarlo, nosotros hemos dicho que tienen que utilizar en algún comercio el vale y así identificamos que no quiere devolverlo. Lo aconsejable es hacer un consumo mínimo para que el sistema vuelva a hacer la recarga", manifestó Oliva.

El Director de a AIG manifestó que el vale digital está en la fase 2, donde el primer piloto en Parque Lefevre donde se pusieron 8 abarroterías con el vale digital. Ahora se tienen 20.

“En la fase 3 que es de masificación vamos a implementar una APP para que las personas escaneen la cédula", manifestó Oliva.