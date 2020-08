Amenazan a funcionarios del Miviot por no dar 'likes' a publicaciones del ministro Rogelio Paredes

“No me gusta amenazar a nadie, pero se los digo con toda claridad…” “espero que revisen todos los días, las publicaciones del señor ministro y el señor presidente…” “después no se pregunten, cuando miren para el lado y su compañero ya no esté…”, son solo tres de las advertencias que hace José Ruiloba, subdirector de Recursos Humanos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) a los funcionarios por no dar “like” (me gusta) a las publicaciones de Rogelio Paredes, titular de la entidad.