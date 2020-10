'Planilla 172 se presta para cometer delitos y no hay justificación para que no se corrija'

Gómez sostuvo que los controles y la fiscalización que tiene que haber no se están dando.

“Hay una triada de que se cometen las situaciones, está el poder judicial, para poder estructurarlas y diseñarlas está el Ejecutivo y en el medio la Asamblea, con una planilla que ya a estas alturas debería ser eliminada y que es algo que se podría hacer tanto de la Contraloría como el Ministerio de Economía y Finanzas”, agregó.

La exprocuradora de la Nación, indicó que esta planilla cumplió su propósito mientras no se encontró que hubo tanta irregularidad, sin embargo, ahora que ya se ha identificado que la 172 se presta para cometer delitos, no hay justificación para que no se corrija la forma en que es utilizada.

Según Gómez, con las demás planillas que hay, las transitorias, las contingentes entre otras, que se pueden utilizar en el Estado es suficiente para la prestación del servicio.

Además, señaló que Panamá es parte de alianza de países de gobierno abierto y esto no justifica y es incongruente que se conteste que no hay mecanismos de verificación o que el sistema no permite identificar, quién es la persona y para qué se le contrata.

Con esta alianza la información tiene que estar en línea y accesible a cualquiera persona que la quiera buscar.

Explicó que, la Contraloría tiene plena facultades para pedir información acerca de estas personas y los lugares donde están nombradas, o “donde se dice que trabaja”, porque hay que evitar la dualidad.

Gómez asegura que esto continuará hasta que no se corrija la falla estructural que hay en el diseño de los cargos, particularmente para la Asamblea y otras instituciones.