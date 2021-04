Advierten que lo importante es cómo colaborará con la justicia Adolfo 'Chichi' De Obarrio

Luego de que medios italianos informaran sobre la captura del exsecratario del expresidente Ricardo Martinelli, Adolfo De Obarrio, se abren las posibilidades de que Panamá llegue a un acuerdo de pena para avanzar con las investigaciones que se adelantan en el país, sin embargo, tras varios años de búsqueda muchos se preguntan si es positivo utilizar esta figura.

Ana Matilde Gómez, exprocuradora de la Nación, manifestó que los acuerdos de colaboración y de pena son fundamentales en la persecución de la corrupción, como sugerencias que nacen en organizaciones internacionales, debido a que como se trata de organizaciones criminales es difícil conocer la información sin alguien de adentro.

Destacó que no todos los acuerdos deben estar exentos de responsabilidad y sanción, ya que se puede buscar la reducción de la pena además de devolver dinero. Pero, también se sugiere la posibilidad de que, si la colaboración permite desmantelar la organización e identificar a los partícipes, se puede dejar fuera de la justicia a alguien que en el engranaje no tuviera una participación tan dañina para el Estado y eso lo tienen que determinar el fiscal y el juez que valida el acuerdo.

Gómez señaló que en Panamá existen dudas sobre el uso de esta figura porque no se ven los resultados de estos acuerdos debido a la falta de condena y eso se debe a que existe una corrupción generalizada que ha penetrado todas las instituciones del país, y el poder judicial no escapa de ello.

Recalcó que será importante lo que puedan adelantar las jurisdicciones donde ellos no tenían rango de autoridad ni la posibilidad de penetración con sus bienes mal habidos para torcer la justicia, porque esa cooperación internacional permitirá que luego Panamá pueda tener casos que terminen en algo concreto.

“A veces, en la cooperación internacional cede un poco la prerrogativa porque en otro país las personas no tenían un perfil tan alto y son un expediente más. Allí esos jueces no podrán ser comprados, los fiscales no van a ser intimidados, ni se va a poder manipular la investigación y lo que se logra allá tendrá su repercusión en Panamá”, explicó Gómez.

La exprocuradora detalló que para que De Obarrio obtenga algún tipo de beneficio debió entregarse de forma oportuna o hacer una confesión oportuna y espontánea que ayude a desgranar la investigación. Dijo que lo importante será ahora cómo colabore con la justicia y lo que aporte, que de verdad lleve a encontrar los responsables, y el modus operandi para sacar dineros públicos.