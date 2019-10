Ana Zita Rowe, aspirante a magistrada de la CSJ se defiende de denuncias

Relacionados Presidente Cortizo recibe informes sobre recomendados para magistrados de la CSJ

La escogencia de los magistrados se encuentra en su recta final y en medio de las entrevistas hechas a los aspirantes se abre un espacio para presentar cualquier denuncia u oposición.

Rowe dijo que la ciudadanía merece conocer cuál es la perspectiva de las personas que aspirando un cargo de magistratura son denunciados.

“ Es importante que los magistrados y jueces del país cuando sentimos que estamos haciendo lo correcto no nos neguemos a darle la cara a este tipo de situaciones”, reiteró.

Según la jueza, no es de extrañar que, si siempre en los procesos resuelven a favor de una parte y en contra de otra, la parte que pierda tendrá su descontento.

Dijo que la investigación está en fase inicial.

Agregó que en una de las denuncias se le señala de haber cumplido la ley, porque el descontento de una de las partes que decide presentarla se surte porque ella reconoció la existencia de una excepción de prescripción de la acción, propuesta por su contraparte.

“ Hay un tiempo perentorio para que usted presente su acción civil…Yo hice eso y me acusan de haberlo hecho en dos causas, lo he hecho en muchas más causas, cada vez que se propone la prescripción de la acción se comienza a analizar”, insistió.

Además, manifestó que se le acusa de haber demorado una actuación, cuando ella le dio impulso al reingreso del expediente, el proceso estuvo cinco meses, la parte dice que es excesivo, posteriormente actuó el juez suplente.

“ Yo nada he tenido que ver con el trámite del expediente por el que se me está señalando”.

Explicó que también se le acusa por corregir detalles de números, denuncia que involucra a otra persona que ostenta un cargo, a ella la identifican no como jueza tercera del circuito penal, sino como jueza octava y se vincula a una red criminal.

“ Cuando usted analiza la página seis de esa denuncia usted se percata de que están hablando de una juez octava de circuito penal, de una exfuncionaria que trabajó en un juzgado primero municipal, no sé si civil o penal y contiene datos de la vinculación de magistrados del primer tribunal superior y del segundo, ni siquiera explica cuál es la relación de esto con mi persona”, argumentó.

Dijo que no tiene nada que ver y la denunciante no hace vinculación de su persona con la red porque no tenía cómo explicarlo.

Recalcó que esa denuncia merece un análisis técnico.

Sin embargo, esta situación se da en medio del proceso de escogencia de los magistrados, tomando en cuenta que Rowe aparece en la lista de recomendados.

Sostuvo que tiene 29 años de servicio vinculados a la carrera y la ética judicial, por lo que no le extraña este tipo de situación, ya que hay gente que teme que haya personas interesadas en corregir los errores en la Corte.