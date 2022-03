El periodista y analista Alfonso Grimaldo se refirió al discurso del presidente estadounidense Joe Biden, en el que señala que habrá más ayuda a Ucrania, tildando de dictador al presidente ruso Vladimir Putin y señalando que aún no sabe lo que viene, lo que podría indicar que podríamos esperar mayor participación del liderazgo occidental en Ucrania.

Resaltó la resistencia del pueblo ucraniano a la guerra, lo que ha invalidado la hipótesis de Putin de que no existe un nacionalismo en Ucrania, sin embargo, lo que se ve es que están dispuestos a luchar por su país.

Sobre el llamado que hizo Putin a su grupo de respuesta nuclear a estar pendiente de lo que sucede en Ucrania, que generó una discusión sobre el estado mental del presidente ruso, destacó el análisis del general estadounidense Petraeus, quien señalaba que Putin sigue siendo racional, pero ha cometido el error de rodearse de aduladores y esto lo desconecta de la realidad operativa por lo que se toman decisiones equivocadas.

“Hemos visto a soldados rusos sin dirección, quedándose sin combustible en sus tanques, los soldados capturados indican que no entienden exactamente la misión que debían efectuar, lo que quiere decir que, aunque Putin tiene una intensión de conquista al rodearse de aduladores, no tiene una estructura de jerarquía que le permite proyectar fuerza en Ucrania de manera efectiva”, destacó Grimaldo.

El periodista dijo que se está viendo una muestra muy humillante del ejército ruso que muchos esperaban que se tomara Kiev en uno o dos días y ya van siete días, mientras que la posición de Putin se debilita, además, se ha abierto un frente que permite que los países occidentales, sin comprometerse en una guerra, envíe armamento de guerra y comida, destruyendo el material ruso.

Señaló que las sanciones más importantes son el congelamiento de los fondos o reservas extranjeras rusas en Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, lo que paralizó un tercio del capital extranjero, lo que llevó al gobierno ruso a prohibir el cambio de dólares a rublos, para poder quedarse con los dólares y seguir gastando; hoy día un rublo vale menos que un centavo.

Por otra parte, está la expulsión de Rusia del Swift haciendo que los bancos no tengan capital para satisfacer las necesidades bancarias de la población congelando el retiro de dinero, y en otros hay largas filas de rusos que buscan cambiar su dinero a dólar. Además, la bolsa rusa tuvo que tomar la decisión de congelar sus operaciones para que las empresas no se desvalúen.

“Si es cierto que Vladimir Putin es un dictador como ha dicho el presidente de EEUU, el interés de su población no es lo que le llama la atención y uno de los aliados de Putin ha dicho que, aunque las sanciones económicas van a ser muy dolorosas, eso no detiene las intenciones militares de Putin de tomar la ciudad de Kiev que se ha vuelto un punto de honor y que de no lograrlo quedará humillado internacionalmente”, aseveró.

Grimaldo dijo que esta es una de las primeras guerras donde se han utilizado las redes sociales para comunicar lo que sucede, aunque anteriormente ha ocurrido destellos de esto, sin embargo, una de las utilidades fundamentales que han tenido las redes sociales es demostrar la valentía de los ucranianos, recordando un video de una tiktoker que explicaba cómo robar un tanque ruso, lo que ha permitido que los ucranianos se comuniquen.

Mientras que, Rusia impidió la entrada a Twitter y Facebook para que sus ciudadanos no se enteren que sus soldados están enfrentando a una fuerte resistencia, al punto que el presidente Zelensky de Ucrania ha solicitado a la Cruz Roja que envíe los cuerpos de los soldados rusos a Rusia.

Concluyó que en los últimos conflictos en los que ha participado Rusia han durado años, por lo que no se puede presumir que el conflicto esté cerca de terminar, y lo más probable es que Putin pese a que supuestamente está buscando un acuerdo de paz, va a mantener la ofensiva hasta que se tome Kiev y no vivir con la humillación de haber fracasado en esa ciudad.