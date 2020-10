Como un sistema que no tiene indexación y que está hecho pedazos calificó el economista, Felipe Argote, el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).

Argote, explicó que el Sistema de Seguridad Social y de Pensiones, debe ser visto como algo integral y que el efecto de tener un sistema de pensiones, no es solamente el determinar “cuánto te toca y cuánto recibes”.

“El sistema no puede estar basado en que la jubilación es un aumento de salario, si tú no tienes un sistema de jubilación digno mínimo, la gente no podrá subir en su escala social, están estancados”, advirtió.

Durante el análisis realizado en el programa radial Mesa de Periodistas, Argote indicó, que no puede ser que hayan plataformas como por ejemplo, las de delivery que tengan miles de empleados y ninguno pague seguro social, cuando en todos los países del mundo este tipo de negocios pagan seguros e impuestos.

“Quién les pagará el seguro a estas personas ¿Nosotros los que pagamos seguro social?”.

De acuerdo con el economista, el país debe decidir qué sistema de pensiones quiere, que a su juicio es el sistema mixto, en donde se tenga una jubilación digna mínima, pero que la persona pueda hacer un esfuerzo por algo más, si tiene el ánimo.

Sin embargo, hay personas que no pueden hacerlo, aunque deseen porque su trabajo es tan agotador, que a la hora de la jubilación “hasta ahí dieron”, pero tienen derecho a una jubilación digna para que vayan a casa y entre alguien nuevo a ocupar su plaza de empleo.

Argote, indicó que hace dos años realizó una propuesta que fue publicada en un libro, sobre la crisis de la CSS, en donde hacía un cálculo de que en el 2025 se gastaría el dinero del sistema solidario, sin embargo, por los efectos de la COVID, esto podría darse en el 2023.