Pese a que se detectaron los primeros casos de la variante Delta, Panamá ha experimentado una disminución sostenida de casos nuevos de la COVID-19, y estabilizado el número de hospitalizados, tanto en sala como en la unidad de cuidados intensivos, lo que indica que por el momento hay un control de la pandemia.

Esta es la lectura que da el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Leonardo Labrador, destacando la acogida del proceso de vacunación por parte de la población.

Indicó que hay entre 65% y 69% de personas inoculadas con una dosis, mientras que poco menos del 30% de la población ya tiene el esquema completo.

Sin embargo, la preocupación por el surgimiento de nuevas variantes sigue latente, por lo que es necesario que se vacune efectivamente para debilitar el virus y lograr la inmunidad de rebaño, pero esto es algo que no solo se debe dar a nivel nacional sino a nivel mundial.

La expansión de la variante Delta dependerá del comportamiento de la población, por ello Labrador insiste en que no se deben abandonar las medidas de bioseguridad que ya conocemos como el lavado de manos, el distanciamiento físico, uso de la mascarilla y sobre todo la vacunación.

“Lo que nos estaría ayudando a disminuir la carga viral no solo a nivel comunitario, sino a nivel personal es la vacunación, que como ya se ha demostrado, la mayoría, más del 75% de la población que está en el hospital son no vacunados y más allá del 95% de las personas que han fallecido no han tenido una protección”, expresó.

El especialista manifestó que con el avance de la jornada de vacunación se analiza la reapertura de actividades sociales con el compromiso de los comerciantes, así también las escuelas, las actividades nocturnas con un aforo mayor para personas con vacunación.

“Nosotros queremos que la población pueda estar circulando sin ningún tipo de temor, ya que la vacunación no solo protege de la muerte y hospitalización, sino que también disminuye el riesgo de transmisión”, indicó Labrador.

Labrador señaló que se está estudiando con el Ministerio de Educación la posibilidad de ampliar la capacidad para recibir más alumnos de manera gradual bajo la vigilancia de salud en las áreas donde no hay casos o los casos son muy bajos, por lo tanto, el plan del Meduca es en la vía de establecer una apertura firme, concreta de clases presenciales con seguridad.

Sobre la vacunación a niños mayores de 5 años, aún se están esperando los resultados de los estudios de las casas farmacéuticas, por lo que la próxima semana podrían tener información sobre esta población, que es importante para lograr que 80 % de la población inmunizada.

Labrador dijo que con la vacunación en modalidad de barrido la región de Azuero será una de las primeras favorecidas, al igual que las áreas de difícil acceso en Chiriquí, Veraguas, Panamá Este donde ya se debe estar llegando a una inmunidad de rebaño.