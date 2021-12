Analizan panorama actual de casos de la Covid y medidas que se han aplicado para contener su incremento

En un 5% o por debajo de positividad de los casos Covid, es el porcentaje en el que, según el especialista en salud pública, Eddy Cabrera, se debe mantener el país para estar “bien”, sin embargo, ya al ubicarnos en un 7% como se está actualmente, la situación es de cuidado.

Tomando en consideración lo anterior, Cabrera destacó que la ya golpeada economía no se puede parar, por lo que el trabajo tiene que ser de cada quien, utilizando las mascarillas, seguir el resto de las medidas de bioseguridad y lo más importante aplicarse las vacunas.

Sobre esto último, el especialista insistió en que “hay que quitarse el miedo y angustia que están metiendo los antivacunas”.

Advirtió que las mutaciones de este virus continuarán, pero esto no cambiará las medidas generales a tomar y dependerá de estas mutaciones y cuán agresivas sean, cuántas vacunas tendrían que colocarse la población.

Otro punto importante a resaltar, de acuerdo con el médico, es contar con una buena capacidad hospitalaria, puesto que las muertes continuarán, pero no por Covid precisamente, sino porque se relacionarán con enfermedades de larga data, como la diabetes, hipertensión, problemas del corazón y del sistema inmunológico, entre otras.

Como está el panorama y ahora con la presencia de la variante Ómicron, el especialista prevé un aumento de casos importantes, pero confía en que no habrán tantas hospitalizaciones, porque este virus no es tan virulento como lo ha sido la Delta.

La preocupación radicará según Cabrera en aquellas personas descompensadas, que no han tenido un seguimiento adecuado.

En cuanto a las celebraciones clandestinas que puedan surgir producto de carnavales, el especialista indicó que la clave para contrarrestarlo es “la educación, educación y más educación”, ya que el problema no está en la misma celebración, ni en el licor, el problema es cuando se realiza en sitios con aglomeraciones y toca al gobierno ser más eficaz y enérgico en advertir que esto está prohibido.

Para Cabrera lo primordial es la salud pública, después la economía y por último, el comportamiento lo que quiera o no hacer una persona.

“Por unas personas que quieran parrandear, no podemos estar todos guardados en las casas, ni pasando problemas de salud o económicos”, resaltó.

Con relación al retorno presencial de los estudiantes a los colegios, Cabrera manifestó que es importante no "cantar victoria todavía", porque no se tiene vacunada aún a la población infantil y esto es un reto para las autoridades de salud; igualmente, faltan docentes que no se han vacunado y que hay que buscar las causas.

También se debe mejorar los controles de estos niños, ya una vez en las escuelas para que estén en un ambiente seguro.