Una subcomisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional (AN), trabaja en fusionar el Proyecto de Ley No. 535, por el cual se introducen nuevos controles de seguridad para transporte en motocicletas, motociclos y triciclos, y el Proyecto No. 526, que regula el acompañante o parrillero en las motocicletas.