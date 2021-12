El incremento de casos y de personas solicitando la prueba de hisopados en centros de salud ha superado la demanda de forma repentina en las últimas semanas, esto es un termómetro de lo que está pasando en la comunidad con la COVID-19, que este 28 de noviembre volvió a rebasar los mil casos diarios.

La doctora Gladys Guerrero, de la Unidad de Inteligencia Sanitaria, explicó que esto pasa porque al experimentar la reducción de casos, el personal de hisopado fue devuelto a sus funciones habituales en consulta, laboratorio, odontología y otras áreas, sin embargo, ahora se requiere que se vuelvan a reforzar los centros de hisopados.

Manifestó que existe un aumento exponencial en la cantidad de casos que se están detectando diariamente, en comparación con hace un mes.

Sobre la reducción de tiempo de cuarentena a pacientes con covid positivo, la doctora indicó que la trasmisión del virus es dos días antes de los síntomas y cinco días después de manifestarse los síntomas, luego de esto es poco probable que trasmita el virus, sobre todo si está vacunado.

Mientras que sus contactos, si están vacunados, cumplen las medidas de bioseguridad y a los cinco días se les hace la prueba y no son detectados, entonces la posibilidad de que estén contagiados es muy baja.

“ El ómicron ha demostrado que es altamente trasmisible, cuánto contacto puede haber alrededor de un caso y que necesiten cuarentena por muchos días. Puede llegar un momento que si esto sigue así el país se puede paralizar porque más de la mitad de la población va a estar en cuarentena. Entonces esta medida de 10 y 5 días de aislamiento están funcionando”, detalló.

Guerrero aclaró que las personas después de salir de la cuarentena deben continuar con las medidas de bioseguridad, no obstante, esta decisión está basada en la evidencia científica que se ha obtenido en dos años de pandemia.

Apuntó a la relajación de las medidas de bioseguridad como una de las principales causas de la elevación de casos, recordando que el uso de la mascarilla es clave en todo instante, aún más si se encuentran en un espacio cerrado, aglomerado y con aire acondicionado.

“Las personas tienen la información, saben lo que tienen que hacer, no sé qué es lo que está sucediendo en ese instante que te hace no recordarlas o adoptarlas para no exponerse”, expresó.

La especialista explicó que el logaritmo de Panamá es que, si una persona sospechosa de covid se hace una prueba de antígeno, pero sale negativa, entonces se le hace una prueba de PCR para confirmar porque esta última tiene mayor sensibilidad.