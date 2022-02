El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) tiene como objetivo vacunar a la gran mayoría de niños contra la COVID-19 antes de que inicie el año escolar, es por ello que se han establecido más de 169 puestos de vacunación en todo el país.

La directora del PAI, Itzel Hewitt, señaló que hasta el momento se han vacunado a más de 68,000 menores, lo que representa una cobertura del 15,2 %, no obstante, la meta es que, para antes del 7 de marzo, fecha de inicio del año escolar, se haya alcanzado el 50 %.Los puntos habilitados para aplicar las dosis pediátricas son escuelas, centros de salud, policlínica y puntos fijos como el estadio Rommel Fernández y algunos centros comerciales.“De esta manera la madre va a tener acceso de lunes a domingo a llevar a sus niños a cualquier lugar a aplicarse su vacuna”, expresó.Resaltó que, por primera vez en la historia han surgido tantos grupos antivacunas que sin ningún tipo de conocimiento están mal informando, aclarando que en el Hospital San Fernando nunca se aplicaron dosis pediátricas, además, fue enfática en decir que en el país no se ha dado ninguna muerte en niños por la vacuna.“Los grupos están mal informando a las madres y ha sido el mayor reto que tenemos en este momento, cómo hacemos llegar la información correcta, los beneficios de la vacuna cuando hay un aumento de casos de covid en niños y sí hemos tenido muertes por covid en niños”, manifestó Hewitt reiterando que la vacuna es segura y eficaz.En Panamá, la segunda dosis pediátrica anticovid se aplica entre los 30 y 90 días de haber aplicado la primera, por el momento no se contempla una dosis de refuerzo en este grupo de la población.Sobre las jornadas de vacunación en las escuelas cuando inicien las clases, la encargada del PAI señaló que los padres deberán enviar una nota de autorización para que se aplique el medicamento a los menores, o sea, que no será obligatorio, aunque así lo estipule la ley.En ese mismo sentido, declaró que las escuelas particulares siempre se aseguran que los estudiantes estén vacunados, destacando que hay muchos niños que ya fueron vacunados en el extranjero. Agregó que ya hay varias escuelas que han solicitado la jornada de vacunación cuando comiencen las clases, y en su mayoría son de este sector de la sociedad.