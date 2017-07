Anuncian marcha en defensa de la familia y el matrimonio

Afirma que le parece increíble que el presidente de la República, Juan Carlos Varela haya formado un acuerdo para la protección de la familia y se juramentó con la vicepresidenta, para cumplir con las leyes de Panamá y en ese sentido pide respeto a la ley que establece que el matrimonio es solo entre el hombre y la mujer, hasta que se cambie.

Carreira dice que a quienes no les gusta pueden aplicar alguno de los procedimientos que existen, pero mientras no haya cambios se tiene que respetar, al igual que los embajadores y mencionó a John Feeley, a quien le dijo que no debe tener injerencia en los temas de Panamá.

Aseguró que es una "atorrancia" de parte de los diplomáticos el querer participar en eventos que van de un lado para otro respecto a las leyes en Panamá y se viola la convención de Viena.

Carreira asegura que el tema de la ideología de género forma parte de una agenda impuesta por entidades de Naciones Unidas y a raíz de ello la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, no quieren que esa agenda se implemente en Panamá.

Ana Melissa Españo, deja claro que el movimiento del que forma parte no pretende ir en contra de otros movimientos [como el de la comunidad LGBT de Panamá] porque la libertad sexual individual es un derecho que se puede manifestar libremente.

Asegura que el peligro está en las intenciones de desmantelar el concepto de familia y el derecho que tienen las personas de enseñar el concepto de familia, al igual que el concepto de matrimonio, mediante una advertencia de inconstitucionalidad.

Entienden que el derecho puede evolucionar, pero no necesariamente se debe trastocar la definición del matrimonio como fundamento de la familia y promoverlo no implica discriminar.

La movilización partirá desde las 3:00 p.m., en la Iglesia del Carmen, hasta la Plaza 5 de Mayo.