Luego de que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) por sus siglas en inglés, aprobara la aplicación de la dosis de refuerzo contra la COVID-19 para mayores de 18 años, el Ministerio de Salud panameño anunció el inicio de la jornada masiva para colocar la tercera dosis a quienes hayan cumplido los seis meses, luego de recibir la segunda dosis.

Esta nueva recomendación se da, porque según los estudios, al pasar este periodo la respuesta inmunológica contra la infección disminuye, lo que podría acelerar la propagación del virus, además, los títulos de la tercera dosis son de 25 a 30 veces superiores a los logrados con las dos primeras, según explica Eduardo Ortega, director de la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología (Senacyt).

Ortega explicó que con esta tercera dosis el tiempo de aplicar otro refuerzo se extiende a más de un año, también evita la infección, la transmisión y la afectación comunitaria lo que ayudaría a controlar la pandemia.

En Panamá solo se aplicará el refuerzo de Pfizer, lo que significa que, si una persona se colocó el medicamento de otra casa farmacéutica, ya sea AstraZeneca, Sputnik V o Johnson & Johnson se le colocará Pfizer.

De lo contrario, aquellos que presentaron reacción alérgica a Pfizer, entonces se le aplicará una tercera dosis de AstraZeneca.

Ortega manifestó que, los repuntes de casos que se están dando pueden responder a una mayor interacción entre las personas, la creencia de que la pandemia desapareció, un nivel de desgaste pandémico, complacencia, a que no se utiliza el cubre boca y los aforos han aumentado, provocando una mayor transmisión justo cuando la protección de la vacuna disminuye y la variante Delta representa el 90% de los casos.

El especialista destacó que hay más de 335,000 personas que no se han colocado la segunda dosis y no están protegidos contra la variante Delta. Ortega espera que estas personas que no han completado su esquema o no han adquirido ninguna de las dosis acudan a los puntos fijos para inocularse.

Sostuvo que no cree que el país se debe encaminar nuevamente a las restricciones, sino ser más positivos e incentivar la vacunación.