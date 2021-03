Presentarán nuevos protocolos para la apertura gradual de bares y discotecas

La noticia de que los bares, discotecas y cantinas podrían reabrir a partir del 6 de marzo, solo para pedidos por entrega con delivery no fue bien recibida en este sector que es uno de los más golpeados por la pandemia de la COVID-19 e incluso han manifestado que no abrirán por la falta de rentabilidad que eso significa.

Mario Luis González, de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (Arbyd), manifestó que la medida anunciada por el Gobierno fue recibida con indignación y molestia.

“Este fue el primer sector en cerrar, ya han pasado 12 meses, nos quedamos atrás. Los alivios financieros nunca llegaron. La verdad es que sí nos molesta que en la primera oportunidad que menciona al sector sea para una medida que demuestra que hay un desconocimiento de cómo se maneja el sector”, indicó González.

Asegura que esta medida corresponde a las presiones realizadas en la región de Azuero, en donde el modelo de negocio cuenta con mucho inventario y una de las oportunidades que se les daba era ofrecer sus servicios a través del delivery.

Para González la medida no tendrá ningún tipo de impacto económico, y aunque ellos como asociación no pueden decidir por cada propietario, pero recomiendan no abrir porque eso reactivaría los contratos de alquiler, reactivar o liquidar al personal, y se reactivarán los impuestos municipales de licor.

“El ADN de nuestro negocio brinda experiencia, entretenimiento y servicio por eso las personas están dispuestas a pagar un poco más. Nosotros desde julio presentamos los protocolos de bioseguridad para el sector de bares y discotecas, el ministro de Salud dice que hay que reinventarse, pero la pelota está en su cancha desde hace rato”, resaltó González.

Reiteró que el sector de bares y discotecas está preparado desde el mes de julio para abrir de la misma forma en que se apoyó a la industria de los casinos a quienes se le permitió el 100% de aforo y se dijo que cumplían con las medidas.

“Estos protocolos proponían espacios de calles, aceras, terrazas con un 25% de aforo e ir creciendo de forma gradual. Esto es otro desacierto más y al final quedamos a la espera de que se nos haga el llamado. Vamos a presentar una nueva versión de protocolos a ver si logramos que el ministro Sucre nos reciba y podamos lograr una apertura gradual de forma integral, no podemos seguir cerrados”, concluyó.