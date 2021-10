Un total de tres querellas y dos denuncias penales, dos de ellas presentadas contra el presidente de la República, Laurentino Cortizo, fueron archivadas por los diputados de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, argumentando "falta de elementos".

La Comisión de Credenciales es presidida por el diputado Leanro Ávila del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Vea también: Hasta un pastor ocupaba terreno en asentamiento informal en La Chorrera

Una de las denuncias surgió tras las polémicas declaraciones hechas por Cortizo en diciembre de 2020 y en las cuales a juicio del denunciante, el abogado Abdiel González, el mandatario “incitaba a la población civil a violar el artículo 183″ de la Constitución que establece que uno de sus deberes es mantener el orden público.

Cabe recordar que en esas declaraciones hechas específicamente en un acto del Hospital del Niño, el mandatario expresó lo siguiente: “Y si en algún momento llego a salir positivo (por Covid-19), de la mano de Dios me la voy a rifar, pero no me voy a quedar en mi casa... A mi me gusta salir, ver la gente, hablarle”.

La otra denuncia, presentada contra el jefe del Ejecutivo era de Yesenia de Gracia, y la misma la extendió por haber firmado un decreto donde se dejó sin efecto su nombramiento.

También se aprobó archivar una denuncia penal y dos querellas penales contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha,

Vea también: El discurso de Cortizo sobre no quedarse en casa por COVID-19 que encendió las redes sociales

Además se archivó una querella penal contra el magistrado Hernán De León.