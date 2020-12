Arrendadores desconcertados, no saben cuándo quedará sin efecto decreto del Miviot

Pero, nueve meses después desconocen cuándo será ese levantamiento y de qué forma se les va a garantizar que los arrendatarios cumplan con el pago de todos los meses adeudados.

Cesar Tapia, por parte de los arrendadores, dijo que esta situación se ha tornado difícil, en tanto que, han intentado conversar con las autoridades, pero no reciben una respuesta satisfactoria.

“Las personas ya están desesperadas, esto es agónico, estos decretos no hacen nada con nuestros créditos. Hoy por hoy somos más de 500 personas en este tema, el monto supera los 500 mil dólares y no vemos la luz en esto”, dijo Tapia.

Indicó que, en algunos casos, las personas están abandonando los inmuebles sin pagar, los dejan deteriorados, la cuenta de luz elevada y ya los bancos empiezan a llamar a las personas por el tema de los pagos y "el gobierno no ha hecho absolutamente nada".

“Estamos pidiendo que se modifiquen los decretos, cómo vamos a hacer nosotros con casi 10 meses manteniendo a personas en nuestras viviendas que no pagan y se han adueñado de nuestras propiedades”, manifestó.

Explicó que cuando acuden a la sección de arrendamiento del Miviot, las personas salen "cabizbajas" porque no reciben una solución por parte del director, cuando se va en busca de una boleta para poder ingresar a nuestros inmuebles nos dicen que ellos no pueden hacer nada, que tenemos que poner un abogado privado.

“El gobierno nos exigió mantener personas allí y ahora quién nos responde, nosotros estamos pidiendo una indemnización por parte del gobierno, ya basta”, subrayó.

Asegura que el gobierno no les consultó sobre la decisión que tomaría, pero en su momento lo acogieron por temas de solidaridad, pero ahora las personas dicen "no voy a salir, no puedes hacer nada, los decretos me amparan".

“Esto se está saliendo de contexto, yo como dueño del bien no tengo injerencia sobre el mismo. Es una injusticia lo que ha hecho el gobierno con nosotros”, puntualizó.

Señaló que muchos extranjeros que arriendan trabajan informales y todos los días salen a laborar, pero cuando se les va a cobrar se niegan a pagar, incluso les han dicho que tendrán que esperar hasta junio del próximo año.