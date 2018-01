Artista Anyuri se disculpa por situación en que estuvo involucrado un menor

“En verdad que hay situaciones o momentos que nos cambian la vida en un abrir y cerrar de ojos, uno de mis mayores sueños siempre fue poder cantar en una tarima y gracias a Dios hoy ese sueño se ha hecho posible, y es a Él al quien primeramente le pido perdón por mis acciones, Él conoce mi corazón y sabe que en ningún momento actué con mala intención o con algún tipo de morbosidad, solo mientras cantaba vi todos los presentes y dentro de ellos los chicos y me pareció jocoso, gracioso o no sé la palabra exacta, de ponerlos a bailar un ritmo, sin ningún propósito diferente a interactuar como algunas veces lo hago durante mi show, mi error, por llamarlo así, fue no escoger a otra persona que no fuera el menor, solo bailó unos minutos y continué el show”, detalla lo escrito por Anyuri.

La artista, en su mensaje, también destaca: “Jamás me imaginé que la gente me señalaría así, yo también tengo sobrinos y nunca actuaría con ninguna mala intención, en los guettos, en los barrios se forma la bailadera y es común ver a grandes y chicos bailando. Sin embargo, esta situación que me pasa empezando el año me deja con una gran lección: pensar antes de actuar”.

Varias fueron las reacciones que se dieron tras la publicación de la artista. Una de ellas fue la de @boris_pty, quien indicó que: “Fallar es de humanos y reconocer el error de valientes, en lo personal me parecen sinceras tus disculpas, te aplaudo este gesto, por otro lado la gente si es hipócrita muchos aquí te han señalado y en otras ocasiones han apadrinado estas conductas que son hablando claro muy comunes en las calles o gueto, pero aunque no lo creas la culpa no es 100% tuya, hay varios factores que ver: dónde estaban los padres de este menor muy sabido por lo que veo, los organizadores del evento, etc.".

Mientras que el seguidor @harqui2820 publicó: “La verdad lo vi muy muy mal, sólo trata siempre de ser buen ejemplo a la sociedad del país donde vives o donde vayas. Tienes mucha fortuna de que fue aquí y no en otra latitud, tómalo como una señal de Dios para que hagas cambios positivos en tu vida y principalmente en tu carrera, de repente hay otro género por ahí esperando por tu talento”.

La fiscal Anilú Batista Carles confirmó, este viernes en Noticias AM, que se inició una investigación de oficio por el caso de la cantante “Anyuri”, por el video en el que se ve incitando a un menor de edad a bailar sexualmente.

La funcionaria del Ministerio Público ha dicho que se va a determinar quién fue la persona que facilitó ese exhibicionismo sexual.

Por su parte, la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Yazmín Cárdenas, también hizo un llamado a los padres para que sean más responsables en la vigilancia de sus hijos y pidió respeto a los derechos de los niños.