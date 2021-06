Artistas protestan frente al Teatro Balboa, piden que se utilice para fines culturales y artísticos

Un grupo de teatristas y artistas protestaron nuevamente frente al Teatro Balboa, exigiendo que las actividades artísticas regresen a este recinto y no al Teatro La Huaca como se tiene previsto.

Luego de que la audiencia del caso Lava Jato fuera suspendida y reprogramada para el próximo año, los artistas piden que el teatro retome nuevamente su espíritu cultural.

Sandy Correa, de la Asociación de Teatristas de Panamá, dijo que todas las semanas realizarán estas protestas hasta que se regrese el teatro.

“Nosotros no vamos a dejar de lado lo que está pasando en el Teatro Balboa y vamos a seguir convocando todas las semanas nuestras protestas artísticas hasta que nos regresen este patrimonio cultural a todos los panameños a sus fines que son artísticos y no fines judiciales, que de hecho no se le está dando ese uso porque está cerrado”, manifestó.

Por su parte, el Ministerio de Cultura ha dicho que las actividades que se tenían programadas en el Teatro Balboa hasta fin de año se desarrollarán en el Teatro La Huaca y se le informará a los productores y directores de forma paulatina para que se instalen en el Teatro La Huaca.

Con información de Isaías Cedeño