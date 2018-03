Arzobispo Ulloa descarta que Romero sea canonizado en Panamá durante JMJ

"No, no creo que exista esa posibilidad" de que sea canonizado en Panamá durante la JMJ, afirmó el arzobispo panameño José Domingo Ulloa, quien dijo que "hay que entender que un santo no es un santo regional, es un santo universal".

Ulloa manifestó en ese sentido "estar convencido que lo ideal sería que fuera canonizado allí mismo, en San Salvador, con su propio pueblo", aunque manifestó que no descarta que la canonización "será lo más probable en Roma, porque desde Roma se presenta Romero como un modelo para la iglesia universal".

El arzobispo Ulloa añadió que la iglesia panameña ha recibido el anuncio de la canonización "con gran gozo" porque confirma "toda la trayectoria de la vida entregada de este gran obispo, monseñor Óscar Arnulfo Romero".

Ulloa destacó que la noticia especialmente regocija a la Iglesia Católica panameña porque Romero fue designado por el papa Francisco "como patrono y modelo en esta Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)".

La Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019.

Afirmó que el "gran hecho" de que el papa haya anunciado la canonización de Romero significa que los jóvenes que participarán en la JMJ "tendrán en él un modelo a seguir".

Ulloa indicó que esto es así "porque el gran testimonio de monseñor Romero para el mundo entero, pero muy especialmente para los jóvenes, es cómo podemos vivir coherentemente entre lo que decimos y lo que vivimos".

"Y esto es lo que resume la vida de Óscar Arnulfo Romero. Supo comprometerse con su pueblo, supo comprometerse con la iglesia, supo comprometerse especialmente con los más pobres, en ellos descubrió él mismo rostro de Jesucristo", expresó.

En San Salvador, la Iglesia Católica salvadoreña pidió al papa Francisco que el acto de canonización de Romero, beatificado en mayo del 2015, se realice en el país centroamericano, dijo hoy el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez.

El prelado explicó, durante una rueda de prensa, que hace poco más de un mes, la Iglesia Católica envió una carta al papa Francisco en la que le solicitaban que la santificación de Romero, que en ese momento estaba en estudio, se realizará en El Salvador.

"Le sugerimos al papa que pasara por aquí (El Salvador) en su viaje a Panamá (donde se desarrollará la JMJ) para la canonización, pero aún no hemos recibido respuesta, por lo que existe la posibilidad", amplió Rosa Chávez.

Romero podría ser canonizado en el Vaticano junto con el papa Pablo VI a finales del próximo mes de octubre en Roma, al culminar el Sínodo de Obispos sobre los Jóvenes, convocado del 3 al 28 de octubre.

Otra opción sería una posible canonización en El Salvador o en Panamá en enero de 2019, donde Francisco tiene previsto viajar para la JMJ.

Monseñor Romero fue asesinado por un francotirador de los escuadrones de la muerte el 24 de marzo de 1980, año en que "comenzó oficialmente la guerra civil en El Salvador (1980-1992)".

El 23 de mayo del 2015 el Vaticano lo beatificó en una ceremonia celebrada en la Plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador.