Diputado Vásquez considera que en la Asamblea 'no es prioridad el combate contra la corrupción'

El diputado independiente Juan Diego Vásquez, consideró esta mañana que en la Asamblea Nacional no es prioridad discutir los proyectos de ley que están dirigidos a combatir la corrupción, esto después de que no se incluyeran dentro de los temas que se debatirán en las sesiones extraordinarias.

Vásquez recordó que durante la campaña electoral el presidente de la República, al igual que los otros candidatos, se comprometió a presentar una serie de propuestas anticorrupción y aprobarlas en el primer año de gobierno, pero ni siquiera se han discutido las presentadas por los propios diputados.

El diputado dijo que esta semana se están aprobando leyes importantes como la del presupuesto, la del déficit fiscal para hacerle frente al presupuesto y hoy tal vez se inicie el debate de la ley de pesca que es muy importante para el país.

“Dentro de esas prioridades se pudo haber incluido algún tema anticorrupción, sin embargo, no se discute ninguno de estos temas y eso manda un mensaje claro de que en la Asamblea no es prioridad el combate contra la corrupción”, acotó Vásquez.

Presupuesto

En cuanto al presupuesto, dijo que se puede discutir y hacer un mejor presupuesto con el que todos estén de acuerdo y se responda a las necesidades de la ciudadanía.

Se mostró en desacuerdo con los artículos que establecen viáticos de 600.00 dólares a quienes viajen a Asia, Europa, África y Oceanía; además de que puedan viajar en clase ejecutiva cuando los vuelos superen las 3 horas, mientras el “país sufre una pandemia social y económica”.

“En un país en el que se calcula que cada 4 días, o menos ahora, muere una persona de hambre o de una enfermedad relacionada al hambre, cómo hay funcionarios que viajan con 600 dólares diarios a una misión oficial, eso es inconcebible”, sostuvo.

Vásquez dijo que lo que él piensa es que la teoría de sus colegas es ayudar con un empleo o con diferentes cosas dentro del circuito, en vez de hacer políticas públicas.

Destacó que mientras organizaciones sociales basan sus presupuestos en metas, en el Ejecutivo son pocas las instituciones y ministerios que presentan un plan de metas para sustentar el presupuesto que solicitan.

“El Ministerio de Educación, que yo nunca diría que hay que recortarle el presupuesto, pero la ministra no presentó en la comisión metas claras de qué va a pasar. Hay una falta de no poder asegurar los resultados, no sé en qué lugar del mundo se administra de esta manera”, expresó.

Proyecto de ley de Déficit Fiscal

Vásquez fue enfático en señalar que ya el endeudamiento es exagerado, sobre todo porque es para pagar planillas y no para generar empleos.

Opinó que, en la propuesta de aumentar el déficit fiscal, el tema no es el tope del endeudamiento, sino que ayer no se pudo explicar cuál es el plan para optimizar el gasto público y cuál será la reducción del gasto público.

Dualidad en la planilla 172

Para el diputado, la dualidad dentro de la planilla 172 no se resuelve con la devolución del dinero por parte del funcionario en cuestión, considera que el Contralor debe explicar cómo se le pasó esa dualidad y cómo va a asegurar que esto no vuelva a suceder.

“Hay que explicar cómo es eso de la devolución del dinero. Hay que entender cómo en la Contraloría y en la Autoridad de Aseo a nadie se le ocurrió que él estaba cobrando doble, alguien debe ser investigado porque eso es un error, es un peculado culposo”, aseveró.