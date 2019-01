Asamblea Nacional instalará último período de sesiones legislativas del quinquenio

Se espera que los diputados formalicen la instalación de sesiones con actos protocolares en la Asamblea Nacional (AN), la cual, en esta ocasión parece no ser tan formal, ya que los padres de la patria no caminarán por la alfombra roja como años anteriores.

Luego de los actos protocolares, se realizará en el pleno de la Asamblea el primer llamado para la sesión de instalación aproximadamente a las 9:00 a.m. y el segundo llamado a las 9:30 a.m.

Seguidamente, se dará lectura de correspondencia y el nombramiento de la comitiva legislativa, quienes serán los encargados de informarle al presidente de la República, Juan Carlos Varela, de la instalación del quinto periodo legislativo e invitarlo para que rendir su informe de gestión a la faz del país.

Varela deberá rendir su último informe aproximadamente a las 11:00 a.m., tras liderar el país durante los últimos 4 años y 6 meses.

La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, iniciará la quinta legislatura con asuntos pendientes, como su falta de rendición de cuentas, la no aprobación de los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su enfrentamiento con los otros poderes del Estado.