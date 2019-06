La auditoría había sido ordenada por el Contralor Federico Humbert el pasado 15 de mayo de 2018, pero la diputada presidenta de este Órgano del Estado, Yanibel Ábrego lo impidió y hasta presentó un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia.

El amparo presentado por Ábrego fue rechazado por la CSJ y la Contraloría puede hacer su trabajo sin ningún problema. Algo que fue desconocido por la Asamblea.

Ante esta acción, la Contraloría aseguró que fue una medida "arbitrario y antijurídica".

Para el contralor Humbert, “es inaceptable que el Primer Órgano del Estado, precisamente encargado de aprobar las leyes y normativas que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir, sea quien promueva en un abierto ejemplo de rebeldía e insubordinación a la Corte Suprema de Justicia, el cumplimiento de la Constitución y la Ley”.

“Luego de los nefastos resultados que emanaron de las auditorías que hicimos a las planillas 172 y de donaciones de la Asamblea Nacional, no me sorprende que esta Institución insista en evitar que la Contraloría General de la República, y por ende la ciudadanía, conozcan cómo se manejaron los fondos de esa planilla. Son más de 59 millones de dólares por los cuales la Asamblea no quiere rendir cuentas; quien no la debe, no tiene por qué temerla. Recurriremos a todas las instancias legales que nos faculta la Ley, para llevar adelante nuestra responsabilidad fiscalizadora a la que nos obliga la Constitución”, dijo Humbert.