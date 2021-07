Califican de 'improcedente' la solicitud a favor de hermanos Martinelli enviada a la Asamblea Nacional

Tras la sorpresiva reunión entre el expresidente Ricardo Martinelli y miembros de la bancada de partido Cambio Democrático y la presentación de una carta firmada por 24 diputados, a favor de que los hermanos Martinelli Linares sean traídos al país, el diputado panameñista Ernesto Carles indicó que es improcedente lo que están solicitando.

Carles explicó que tanto la Asamblea Nacional como el Órgano Ejecutivo y Judicial deberían observar el artículo 163 que establece de manera clara cuáles temas son prohibidos de pronunciarse para la Asamblea Nacional.

“Esta carta es improcedente a la luz de ese artículo que establece de manera muy clara que la Asamblea Nacional no se puede inmiscuir o establecer resoluciones que sean de privativa competencia de otros órganos del Estado. De otra manera no pueden incitar a otros funcionarios públicos que estén viendo materia y tengan que adoptar alguna medida”, expresó Carles considerando que la carta puede tener un objetivo mediático, pero no sustento legal para que se pueda pronunciar la Asamblea Nacional.

Agregó que cuando se va al reglamento interno de la Asamblea, esa no es una competencia del órgano, por lo que recomendó al Presidente de la Asamblea contestar la carta y manifestar la prohibición constitucional que existe sobre su pronunciamiento a esta carta, de lo contrario quedaría en una dudosa interpretación de lo que le corresponde como Presidente.

Carles indicó que Crispiano Adames, presidente de la Asamblea tiene la suficiente experiencia para tomar una decisión, porque él no se representa a sí mismo, sino a un Órgano del Estado al que le está prohibido pronunciarse sobre estos temas, pero de haber algún interés de complacer alguna componenda o compromiso, entonces el Presidente de la Asamblea podría entrar en la comisión de una falta grave y transgrede algún artículo constitucional estaría en un ámbito de juzgamiento ante otro órgano del Estado.

Destacó la función principal de la Asamblea es legislar en beneficio del interés nacional, calificando de “inoportuno, inapropiado e improcedente” lo que ha sucedido, haciendo un llamado a sus colegas que firmaron la carta a primero leer lo que dice la Constitución de la República de Panamá y los controles administrativos por lo que no pueden pasar por arriba.