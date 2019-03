Critican falta de nombramiento de magistrados al Tribunal Administrativo

En 2015 el Consejo de Gabinete aprobó la creación del Tribunal Administrativo de Función Pública que conocerá las apelaciones por destituciones de servidores públicos y podrá ordenar indemnizaciones.

Este tribunal debe estar integrado por tres magistrados, uno que nombra la Asamblea, quién ya designó en abril de 2018 a Nelly Edith González Hernández y dos magistrados que debe nombrar el presidente de la República y que aún no han sido designados.

“El Órgano Ejecutivo tiene que nombrar dos. Son los magistrados que tendrían que ver todos los problemas que se den en el sector público entre los trabajadores y las administraciones. Pero no se han nombrado, y cómo no se han nombrado, no se les puede pagar la prima de antigüedad a algunos trabajadores que ya se jubilaron”, manifestó Leandro Ávila, diputado del PRD.

“Pareciera que se han hecho las cosas a medias. Se aprobó una ley de carrera administrativa, pero no se designa a los magistrados”, lamentó Alfonso Fraguela, del Colegio Nacional de Abogados.

En el Pleno de la Asamblea se pidió que se solicité una respuesta del Ejecutivo a través del Ministerio de la Presidencia, para conocer porque no se han realizado las designaciones.

“Nos gustaría saber cuándo tendremos definido el nombramiento por parte del Gobierno Nacional”, declaró el diputado Javier Ortega.

Estos magistrados deben ser nombrados por un periodo de cinco años.