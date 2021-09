Tras las polémicas declaraciones del diputado oficialista Benicio Robinson, en la que sugiere que todos los diputados deberían contar con un carro, así como supuestamente sucedió en 1984, las reacciones no se han hecho esperar.

El exlegislador Raúl Ossa, del partido Demócrata Cristiano desde 1984 hasta 1994, negó rotundamente que los miembros de la Asamblea Nacional contaran cada uno con un automóvil, aunque reconoció que sí tenían una exoneración para importar autos.

Ossa explicó que en aquel entonces la Asamblea no tenía ni siquiera un reglamento interno, por lo que post dictadura, también participó de la estructuración de la norma.

Recalcó que tal como Robinson dice que necesitan autos para ejercer dignamente la representación del cargo, en su momento, había un colega que compraba sacos italianos muy caros y aseguraba que lo hacía para representar dignamente a la población.

“Hay que recordar que el cargo se dignifica, no por el carro, no por el saco, el cargo se dignifica con los principios éticos, confianza y honestidad que puedan suscitar en una población que sienta que lo representas con honestidad, transparencia y confianza hacia ti. Pero en el momento en que la población muestra desconfianza no estás siendo digno de representarlos”, expresó.

Ossa también reconoció que algunos de los beneficios con los que cuentan los diputados existen desde 1984, cuando se creó el primer reglamento interno, pero se han ido distorsionando y manejando de distinta manera. Aseguró que la inmunidad parlamentaria para no ser acusado y penado por tus opiniones es necesaria y en aquel momento era indispensable para enfrentarse a la dictadura.

Considera que hay que rescatar a la Asamblea, porque existe un discurso que la población no está aceptando y están llevando al Órgano Legislativo hacia el despeñadero, por lo que tienen que dar un giro de timón.

Destacó que el primer presupuesto de la Asamblea fue de 9 millones de dólares anuales, mientras que hoy es de 135 millones de dólares. Además, los diputados tenían una disponibilidad de 4 mil dólares para su planilla personal. Resaltó que con esto la Asamblea funcionaba.

“Yo no puedo tener la certeza, pero tengo la impresión de que el Órgano Ejecutivo es culpable de esta tragedia que vive el Órgano Legislativo, digo tragedia porque va en un despeñadero. La opinión de la población es contraria a lo que hace la Asamblea y todos sus miembros”, señaló Ossa.

El exlegislador destacó que el Órgano Ejecutivo ha permitido la inyección de cada vez más dinero, que permiten las planillas injustificadas y los desafueros que no tienen sentido. Mientras que la Asamblea parece chantajear al Ejecutivo para lograr esos propósitos.

Reformas electorales

Sobre las reformas electorales, Ossa dijo que hay que celebrar los acuerdos logrados, pero una vez se menciona ‘plata’ hay conflicto, asegurando que no quieren que los candidatos independientes tengan acceso a un subsidio más significativo porque eso les limita sus intenciones electorales y allí es donde se hace la camisa a la medida

“Plata para mí, pero no le des plata a mi contrario. Si los independientes contaran con dinero previo o post elecciones entonces podrían hacer mejor competencia y había mayor posibilidad de que los actuales no vuelan al cargo”, indicó.

Ossa finalizó diciendo que hay que garantizar la eliminación del fuero electoral penal porque se ha convertido en una sábana para encubrir la delincuencia y el abuso en la participación parlamentaria.