El movimiento Todo Panamá lanzó la campaña para incentivar el regreso a clases de forma presencial y segura el próximo 7 de marzo, alentando a los padres a enviar a sus hijos a clases, ya que, según la evidencia científica las escuelas son espacios seguros.

Marisa Arias, de la Cámara Panameña de Desarrollo Social, apela a que los padres no se dejen llevar por las informaciones falsas que circulan en redes sociales, que evidentemente generan miedo, además, a que los docentes que se pronuncian en medios no sigan diciendo que las escuelas no están preparadas, cuando sí lo están.

“La cantidad de escuelas que están preparadas son la mayoría. Tienen su protocolo de bioseguridad activados, dieron clases semi presenciales, o sea, que han hecho un pilotaje de la gradualidad, qué hacer cuando hay situaciones que causan alarmas, pero lo cierto es que hemos dejado de lado la perspectiva de los estudiantes”, puntualizó.

Destacó que se está vulnerando el principal derecho de los menores que es la educación, recordando que son dos años irregulares y que ya se tienen indicadores de que esto resultará en grandes detrimentos de aprendizajes para la población.

Sostuvo que se ha alejado del discurso diario la importancia que tiene la educación, indicando que la vacuna contra todos los males de la sociedad es la educación, asegurando que el objetivo de la pandemia es hablar sobre la importancia de regresar a las escuelas.

Arias destacó que más del 93% de los docentes están vacunados, lo que significa que los indicios para retornar a las escuelas son positivos.

Resaltó que muchos docentes nunca dejaron de atender a sus estudiantes por la vía digital, sin embargo, hay quienes reconocen que eso tuvo consecuencias en el aprendizaje de los estudiantes. Es por ello que ahora habrá docentes atendiendo a un nivel a niños que realmente están en diferentes niveles.

“El resultado del covid, de la pandemia no va a ser la tos que queda, va a ser la exclusión educativa. Nos hemos dado cuenta que los docentes de vocación son los que deben llevar esta bandera”, expresó.

Adelantó que la Unicef prepara un informe sobre exclusión educativa, debido a que la pandemia generó este fenómeno.

Para Arias, regresar a las escuelas no debe ser traumático porque es donde más se implementa el tema de bioseguridad, y al contrario se retornó a los súper mercados, cines y centros comerciales sin ni siquiera tener un código QR.

“Secuestrar la educación es el suicidio de un país, sobre todo cuando esta es la vacuna para la prosperidad como una nación. Panamá no puede seguir aspirando a ser un país de primer mundo cuando se tiene a una población que no está acudiendo a las aulas y nos mantenemos en la ignorancia”, concluyó.