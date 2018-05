Asep aclara que ‘no hay ningún impuesto al sol’, se trata de un cargo por uso de red

“Aclaramos que esto no es un impuesto al sol y el que pretende eso, está mal de la cabeza”, expresó el administrador de la Asep.

Según detalló Meana en Noticias AM, la propuesta hecha pretende establecer un cargo por uso de la red de distribución y transmisión, no es un impuesto, porque este solo se puede cobrar por medio de una ley.

Ahora bien, la discusión de esta propuesta hecha por la Asep está suspendida, aseguró Meana, para abrir un periodo de conversaciones más largo con las personas.

"Los cargos tarifarios y regulados salen de las consultas públicas que establece la Asep", explicó su administrador.

Pero, ¿por qué se quiere hacer un cobro por el uso de red? Meana manifestó que los paneles solares, la energía solar, fotovoltaica y todo lo que sea renovable, tiene dos formas de llegar a los clientes: la primera forma es la básica, en la cual se ponen paneles solares para un autoconsumo con el objetivo de reducir el monto de la factura eléctrica. Mientras que la segunda es quien tiene planta solar y cuando produce energía que va a vender debe pagar por ese cargo.

"Cuando tú tienes un panel solar y tu residencia no está conectada a la red, donde la empresa de distribución eléctrica no ha llegado, no pagas nada a la red porque no lo usas, porque estás dependiendo de lo que genera el panel solar", detalló Meana.

Según el administrador de la Asep, lo que buscan es que "existan más plantas solares, mayor energía eólica, mayor energía hidráulica que vaya desplazando la térmica".

“Cuando hay un autoconsumo el cliente no vende la energía, el cliente lo que está es inyectando la energía de más a la red. Esa energía que inyecta le genera también un beneficio, porque en la reglamentación que sacó la Asep en el año 2016 para promover la energía renovable estableció que esta limitación que existe para que solamente los clientes que consuman de 500 kilovatios hora en adelante solamente tengan paneles solares, lo eliminamos. Eso significa que quien consuma 1 kilovatio hora pueda comprar 1 panel solar en su casa”.

También se estableció, que los paneles solares como van a estar produciendo todo el día, los 365 días al año cuando haya sol, se otorgará un crédito para ese cliente que generó energía excedente en función de la tarifa que está pagando.

Por ejemplo, si está pagando una tarifa en 11 centavos kilovatio hora, va a recibir un crédito de un 25% sobre esa tarifa y si genera 100, la regulación dice que 25% se reconoce, mientras el 75% restante no, puntualizó Meana.