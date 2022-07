La Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss) dio un plazo de 48 horas al gobierno para que inicie un “ahorro fiscal, acaben con las botellas y gastos superfluos”, para así lograr una reducción en los impuestos y rebaja en el precio del combustible, de lo contrario harán un llamamiento a paro nacional de 48 horas prorrogables.

El anuncio hecho por la Amoacss en coordinación con médicos internos y residentes, bases de médicos, profesionales y técnicos del sector salud de todo el país responde a la actual crisis socioeconómica que azota el país.

En un comunicado manifiestan sus inquietudes como el retiro prematuro de mascarillas, el alza del combustible sin medidas que lo detengan, provocando un alza de la luz y de los alimentos de todos los panameños.

También hacen referencia al programa recién lanzado MedicSol que en su consideración no solucionan el problema del desabastecimiento de medicamentos y al estado de abandono físico de las instalaciones, carencias de insumos y medicinas, que han llegado incluso a la suspensión de cirugías por falta de gasas.

De igual forma mencionan el “permanente irrespeto a los médicos y trabajadores del sector salud, como el no nombramiento del personal que trabajó en covid o descontarles salarios a trabajadores que sobrevivieron, irrespetos e ¡legalidades en especial a los médicos internos, con suspensiones de contratos por recortes, no pagos a tiempo de turnos, no pago de salarios en meses luego de laborar, abusos colocando a médicos a trabajar funciones ajenas por que el gobierno se ahorra explotándolos, así como la ilegal imposición de fiadores para que un médico se pueda especializar”, como parte de las razones que los llevan a tomar esta decisión de medida de fuerza.

“Anunciamos un plazo de 48 horas al gobierno nacional, para que tome medidas inmediatas de ahorro fiscal, acabando “botellas”, alquileres y gastos superfluos, para la reducción de los impuestos y rebaja con el congelamiento de los precios de la gasolina y canasta básica para todos los panameños, así como la instalación de una mesa de negociaciones inmediatas con todos sectores de este movimiento social, para un aumento general de salarios y jubilaciones dignas, así como se generen inmediatas mejoras de las condiciones de trabajo y respeto a todos los médicos y trabajadores del sector salud, junto a un eficiente abastecimiento de insumos necesarios y básicos en las instalaciones”, reza el comunicado.

Advierten que de no cumplirse con estas medidas urgentes del combustible y canasta básica, junto a una negociación efectiva de las demandas de los sectores, convocamos a todos los médicos, odontólogos, médicos internos y residentes, así como todos los trabajadores del sector salud, a unirse en un gran paro nacional de 48 horas prorrogable; por lo cual invitamos a todo los pacientes y jubilados a unirse en esta lucha cívica nacional.

También hacen un llamado a partir del lunes 11 de julio, a todos los trabajadores del MINSA, CSS y patronatos manifestarse al mediodía y participar en la marcha convocada para el martes 4 pm desde parque Porras

“Anunciamos la convocatoria a todos los otros gremios del sector salud que aún no se han pronunciado a manifestarse del lado de su pueblo y honren la memoria de los que aun en dictaduras hemos enfrentado cívicamente a gobiernos y defendido la profesión médica y la salud de todo nuestro pueblo”, concluyen.