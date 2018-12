Aspirantes a la Presidencia aseguran que no recibirían coimas, ni donaciones de Odebrecht

El comentario se da luego de un aparente desliz del precandidato Panameñista, José Isabel Blandón, quien manifestó que todos los candidatos presidenciales del 2004 a la fecha recibieron coimas de Odebrecht, antes de rectificar que se refería a donaciones.

“Creo que tendría que ser demasiada torpeza que uno no se ocupara de verificar si los dineros provienen de una cuenta mal habida. Ni siquiera los quise conocer en su momento, menos recibirles dinero”, aseguró Gómez.

Más enérgico aún, respondió el precandidato presidencial Ricardo Lombana.

“Yo he dicho que tiene que haber una ley de conflicto de intereses para que los contratistas del Estado no puedan ser donantes de campaña. Solamente la aceptación de la reunión me parece un grave indicio. Ni siquiera me reuniría con ellos”, declaró Lombana.

Hace unos días, el alcalde y candidato presidencial Panameñista, José Isabel Blandón, aseguró que todas las campañas presidenciales desde 2004 habrían recibido dinero de Odebrecht.

“En las campañas políticas se pueden recibir donaciones. Estoy seguro que en todas las campañas presidenciales que ha habido en Panamá del 2004 para acá todos los candidatos presidenciales debieron recibir coimas, perdón donaciones, por parte de Odebrecht. Coimas es cuando por un contrato recibes un pago. En una campaña electoral tú puedes recibir donaciones de una compañía”, dijo Blandón.

“Odebrecht no se ha acercado a mí, ni en esta, ni en otras”, aseguró el candidato presidencial, Laurentino Cortizo.

“No podemos permitir que haya esta clase de financiamiento a campañas políticas”, apuntó el abogado, Juan Diego Vásquez.

Sobre su lapsus mental, el alcalde capitalino asegura que se trató de un error mientras explicaba la diferencia entre coima y donación.