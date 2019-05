'Atraso en ratificación de magistrados se da por desgastado sistema de nombramientos'

El expresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, se refirió a la inasistencia de los diputados que no atendieron el llamado a sesionar para tratar la ratificación de funcionarios para diversas instituciones.

Expresó que la labor de la Asamblea Nacional (AN), debería ser contribuir para que todos los órganos del Estado se mantengan en igualdad, sobre todo por la situación de la justicia en Panamá, que ha sufrido un menoscabo en el que se ha colocado como si fuera una dependencia más de los otros órganos del Estado.

Agregó que no se le está tratando como un poder del Estado y en ese sentido, los nombramientos que guardan relación con la justicia no son cualquier cosa, ya que están relacionadas con la estabilidad de la integración de la directiva de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según Arauz, la AN debe cumplir el debate necesario para aprobar o rechazar las designaciones que se han hecho, ya que no es correcto que se haga un rechazo tácito, sin que se hagan las explicaciones correspondientes que aclaren por qué un candidato sería bueno o no para el cargo.

Afirma que el problema de fondo, es el colapsado método por el cual se designan los magistrados, además de que la justicia en Panamá no tiene el menor interés de ser coadyuvada o accionada por parte del poder político.

Al nuevo presidente electo, Laurentino Cortizo le correspondería nombrar a un total de cinco magistrados principales, lo que no fuera peligroso si se tuviera el mecanismo objetivo de que un magistrado no se debe a un presidente, sino que responde a su formación, ligada a la carrera que se hace dentro del sistema.

Este jueves 30 de mayo el presidente de la Comisión de Credenciales, Sergio Gálvez, informó que no convocaría más a los diputados ante la falta de quórum para discutir sobre la ratificación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía Electoral y directivos de la Autoridad del Canal de Panamá.