Llaman la atención a conductor de Colón por incumplimiento de medidas de bioseguridad

A pesar de las normas que establece el Ministerio de Salud para evitar las aglomeraciones en el transporte público, el incumplimiento persiste.

Un incidente registrado con el periodista Fabio Caballero, refleja lo que viven miles de usuarios a diario.

Fabio como usuario del transporte público denunció que en un bus de la ruta Panamá - Colón había aglomeración de pasajeros. Y que un ayudante del conductor del bus se le acercó para indicarle que ocuparían el puesto de alado, incumpliendo con las medidas de distanciamiento.

" Me dijo que si no cedía el puesto de alado, tendría que pagar un pasaje adicional". "Un agente de la policía nacional llegó al lugar y me dijo que si yo quería ir cómodo tendría que negociar con el dueño del bus. Esto no se trata de comodidad, sino de seguridad y evidentemente no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad que establece el Ministerio de Salud para el transporte público, señaló.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) hizo un llamado de atención al conductor del bus de Colón, a través de su director de Educación Vial y Defensa del Usuario, Nicomedes Aizpurúa quien recordó a los transportistas que la norma señala que sólo pueden circular con un 75% de la capacidad de los buses y en el caso del transporte selectivo sólo con un pasajero o con una sóla burbuja familiar.

El director de Operaciones del Tránsito, Simón Henríquez indicó que cabe una sanción para el conductor en caso de que se incumplieran las medidas.

Todos los días hay personas que se quejan de que los buses van repletos hasta con personas de pie y algunos incumplen con señalizar los puestos guardando el debido distanciamiento.

Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud confirmó que esta entidad ha sancionado ya a varios.

Las autoridades piden a los usuarios denunciar cada caso para poder proceder legalmente.

El transporte público es uno de los sitios con un alto riesgo de contagio, no sólo en Panamá sino a nivel mundial.

El epidemiólogo y miembro del Movimiento Todo Panamá, Arturo Rebollón mencionó que un estudio reciente sobre contagios en el metro, determinó que dos de cada cinco empleados han estado expuestos al virus. Por lo que se recomienda el uso de mascarillas y protector facial cuando va a abordarlos.