Martinelli no asiste a la audiencia por demanda de impugnación de candidaturas

Desde muy temprano, en el Tribunal Electoral se encontraba personal para mantener la seguridad en el área, donde fueron llegando simpatizantes del exmandatario y de Cambio Democrático (CD).

Se esperaba que Martinelli participara de la audiencia prevista para las 9:30 a.m. y que se lleva a cabo en el Salón de Capacitación del Tribunal Electoral, en el corregimiento de Ancón, en la ciudad de Panamá.

El expresidente contaba con la autorización para asistir a la diligencia, la cual fue otorgada por el presidente del Tribunal de Juicio Oral del caso pinchazos, juez Roberto Tejeira.

La diligencia es presidida por la jueza Elvia María Rengifo.

Lo que se va a definir es si cumple con los requisitos en materia de residencia para correr como candidato.

La demanda de impugnación fue presentada por un grupo de abogados contra las candidaturas del expresidente Martinelli a alcalde de Panamá y diputado en el circuito 8-8.

La fecha fue fijada el pasado 2 de abril, mediante el edicto 10-2019-J5E.

Según el documento, la audiencia no se pospondrá, aun cuando no comparezca ninguna de las partes y al no existir el concepto de hora judicial se iniciará a las 9:30 a.m.