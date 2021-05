Aumentan denuncias por delitos contra la propiedad intelectual y seguridad informática en Panamá

En los tres primeros meses del año 2021 se han registrado 204 denuncias de delitos contra la propiedad intelectual y seguridad informática, lo que representa un aumento en comparación con los años 2019, que registró 78 casos y 2020 con 156, informó el Ministerio Público.

El fiscal superior especializado en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, Ricaurte González, explicó que “la seguridad informática implica que un intruso o alguien indebidamente ingrese o utilice una base de datos, red o sistema informático para ser modificada, eso es una conducta típica que tiene una sanción de dos a cuatro años de prisión”.

Sobre las denuncias de casos que se han presentado, detalló que se deben a la necesidad de utilizar más las redes para la compra de algunos suministros, la educación virtual, teletrabajo y el movimiento de dinero a través de la banca en línea como consecuencia de la pandemia generada por la COVID-19.

“ Al estar más personas en el ciberespacio no quiere decir que ahora el delincuente cibernético tiene nuevas técnicas o ha mejorado su capacidad, es que ahora tiene más víctimas” señaló el fiscal González.

Entre las causas del ataque o ingreso indebido a redes y plataformas electrónicas está el aumento del comercio electrónico y la falta de cuidado que tienen muchos usuarios al momento de navegar en internet sin el uso de herramientas de protección necesaria.

El MP recomienda a la ciudadanía, que cuando realice compras en tiendas online, no facilite información al vendedor, si te piden validar claves de acceso y códigos de seguridad o datos personales, si te envían enlaces con premios u ofertas ilusorias. Al hacer transferencias de dinero, verifica datos bancarios del vendedor o tienda online, verifica siempre la cuenta y banco donde enviaras el dinero, asegúrate de recibir confirmación del pago que hayas realizado.

Además, para prevenir el fraude electrónico debes validar las referencias y datos del vendedor, no dar o transferir dinero hasta que te entreguen el producto, comprobar que el producto entregado es el que pagaste, no entregar el producto hasta no estar seguro de la veracidad de la compra, comunicarse con los bancos y verificar el pago del producto vendido, guardar un registro de todas las comunicaciones.