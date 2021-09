Los informes tras el partido Panamá vs. Costa Rica, que fue el primer evento masivo que se realiza en el país en medio de la pandemia, es el termómetro para decidir si se continúa con la apertura de las actividades del bloque 6, pero para ello se deberá esperar una semana.

Así lo ha dicho el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quien indicó que se está a la expectativa de si hay un aumento o no, aunque todos esperan que no lo haya para continuar con la reapertura total del país.

Reiteró que el mecanismo en que están ingresando los fanáticos al estadio es el interpuesto por la Federación Panameña de Fútbol, y continuará así hasta que ellos lo decidan. Ponderó el uso del código QR que está siendo u en otros países, para poder realizar actividades como estas.

“El Ministerio de Salud (Minsa) considera, porque hemos tenido reuniones con Arbyd y otras organizaciones que tienen que ver con los restaurantes, en que puede haber un área libre de covid para vacunados, y otra área para personas no vacunadas, de tal manera que no se limite a si las personas están o no están vacunadas”, manifestó Sucre, señalando que si todas las personas se vacunan el aforo se podría ampliar al 80%.

Sobre la eliminación del toque de queda, el titular del Minsa aseguró que es una posibilidad que está sobre la mesa, y se están analizando las estrategias para que la economía avance.