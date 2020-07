Autoridades aceleran procedimientos para garantizar abastecimiento de cebollas

Augusto Jiménez, productor de Tierras Altas, dijo que se sienten frustrados porque pareciera imposible lograr un equilibrio, sin embargo, reconoce que ha habido avances en la necesidad de restablecer la cadena alimentaria.

Estima que esta escasez se había predicho porque la producción de cebollas en Panamá mermó en los últimos seis meses del año y no se tiene el producto para abastecer el mercado.

Agrega que, responsablemente la cadena alimentaria hizo las corridas en junio, pero la importación no se ha dado.

El productor reitera que no es momento de especular, sino de solucionar la falta de cebollas para agosto y septiembre, porque al no hacerlo, la producción nacional no va a alcanzar.

Insiste en que no hay equilibrio, porque en febrero no se debió traer cebollas ya que había producción nacional, mientras que ahora que se necesita, los importadores “no lo hacen porque no es rentable”. En tanto, culpa al sector importador.

Insta al gobierno a intervenir para evitar problemas a futuro.

Por su parte, Alexis Pineda, director de Política Comercial del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) dijo que la cadena alimentaria de papas y cebolla ha estado monitoreando y estableciendo los niveles de consumo aproximado por mes para garantizar el abastecimiento a nivel nacional.

La cadena ha establecido niveles de 20 mil quintales adicionales sobre la base de un consumo de 40 mil quintales para el mes de julio, 25 mil quintales para agosto y para el mes de septiembre.

Asegura que es un proceso de evolución, pero actualmente se han completado las importaciones previstas para julio, desafortunadamente, algunas se hicieron en las últimas semanas.

Espera que en el mes de agosto se regularicen las importaciones a raíz de las recomendaciones de la cadena alimentaria y el MIDA.

Explicó que ayer llegó cebolla de California, Estados Unidos y también de España, por lo que en las últimas dos semanas considera que los precios han mejorado.

Incluso, dijo que hay margen suficiente para que el rubro esté bajo los niveles previstos por el control de precios.

sostuvo que han monitoreado los contenedores y es cierto que hay pruebas por realizar para que cumplan los controles, por lo que están dando el trámite rápido para que el producto llegue a los expendios del país.

Ayer se informó de la aglomeración de clientes en Merca Panamá para buscar el producto.

Pineda asegura que en esta semana se irá regularizando la situación porque se está acelerando la disponibilidad, ya que ayer habían 10 contenedores en puerto por lo que se apresuran los procedimientos

Por su parte, Jiménez dijo que Panamá debe garantizar la producción nacional, por lo que espera que muy pronto puedan abastecer de enero a diciembre y la importación solo sea un complemento.