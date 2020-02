La muerte de Hernán Ábrego no fue causada por un reptil. Ya se confirmó que se trató de un homicidio y que luego de su muerte hubo mutilación corporal.

Teoría que desde el inicio fue sospechada por su madre, porque jamás creyó la versión de que un babillo había matado a su hijo. Su madre solo espera que se haga justicia.

“ No quiero que vengan y me digan que tenemos un sospechoso. Lo que me interesa es que me digan que ya está tras las rejas”, exclamó Denis De Gracia, madre de Hernán.

Los docentes se reunieron y fueron a visitar a la familia. Ellos esperan que las autoridades hagan su trabajo y esclarezcan este crimen,

“ Nosotros exigimos a las autoridades que este horrendo crimen se aclare para tranquilidad de la comunidad educativa”, manifestó José Melgar, director de la Escuela Zaida Z. Núñez.

“ Iba para tercer año. No se le veía ninguna malicia. Era un pelao muy bueno. Queremos que haya justicia”, contó la profesora Dionisia Flores.

La versión del babillo que se comió parte del cuerpo quedó descartada. Al parecer el babillo solo movió y hasta pudo sacar el cadáver de las bolsas plásticas de harina que estaban entre la basura en la quebrada. La investigación ha tomado un nuevo giro y ahora se está tras la pista de los responsables.