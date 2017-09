Autoridades desmienten cadena sobre 'alerta sísmica'

El mensaje citaba al ‘Centro Internacional de Huracanes’ de Miami, preveía sismos de 6.8° y tormentas para Panamá, Brasil, Colombia y Costa Rica.

El ministro Bethancourt condenó la desinformación. “Las redes sociales son una herramienta importante, pero hay personas que se dedican a difundir informaciones falsas. Hay quienes la utilizan para crear crisis que no existen”, lamentó.

El Sinaproc también publicó un aviso desmintiendo la cadena en su cuenta de Twitter. Pidieron a la ciudadanía seguir solo información oficial.

La meteoróloga Annette Quinn también desmintió el comunicado y resaltó que ningún centro dedicado a estudiar huracanes está en la capacidad de preveer sismos.

No existe la agencia mencionada.Agencias meteorológicas no predicen eventos sísmicos.Las fases de sismo mencionadas no existen pic.twitter.com/QZgM65AF7N