Autoridades serán enérgicas en vigilancia de centros infantiles

En todo el país, se han cerrado 30 centros que no cumplen con los requisitos establecidos desde el año 2014 y el Mides durante el 2018 será enérgico en la aplicación de la norma, declaró la directora Nacional de Servicios y Protección Social del Mides, Ana Cristina Terrientes.

Los administradores de los Caipi deben tener presente que se requiere de la resolución del permiso para operar, que emite el Mides y no solo el aviso de operación como comercio.

Los Caipi deben obtener un permiso que emite el Ministerio de Salud, otro que emite el Cuerpo de Bomberos y un permiso que emite el Sistema Nacional de Protección Civil.

Además, deben contar con un menú nutricional, elaborado por un nutricionista idóneo, una metodología adecuada, tener la zonificación adecuada, récord policivo de todo el personal, así como exámenes mentales y físicos.

En los registros del Mides consta que en todo Panamá hay un total de 500 Caipi, de los cuales el 50% no cuentan con la resolución a la que hace referencia la funcionaria, sin embargo, aclara que ello no quiere decir el resto no tenga los estándares necesarios para operar.

En operativos realizados, se han suspendido permisos de operación porque se ha comprobado que los niños corren algún tipo de peligro, ya sea por las infraestructuras inadecuadas, no tienen el personal idóneo, no cuentan con material didáctico apropiado, ni tampoco una metodología.

En primera instancia, los cierres son temporales, pero los administradores nunca llegan a completar todos los requisitos, por lo que se procede el cierre definitivo.

Los padres de familia pueden llamar al Mides, para saber si el centro en el que pretenden inscribir a sus hijos forma parte del listado de los que están en regla.

Por otra parte, detalló que hay 104 centros comunitarios en el país que se mantienen en remodelación y adecuación,a través de un préstamo de 50 millones de dólares.

Se han ejecutado 7 millones de dólares en los centros que están en remodelación, remodelados o adjudicados.

Aclaró que la palabra “guardería” no se debe decir para hacer referencia a los centros, ya que se guardan los zapatos o la comida, pero no a los niños y explicó que el objetivo de los Caipi es brindar estimulación adecuada para desarrollar habilidades y capacidades del menor.

Cuando no cumplen con los requisitos se conversa con el MICI para que el centro sea cerrado.