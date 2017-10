La empresa decidió usar el lugar para que sus camiones pequeños juntaran la basura recogida en calles estrechas y posteriormente fuera recolectada por camiones más grandes que la llevaran a Cerro Patacón.

“Les hemos exigido varias veces que se detengan”, manifiesta impotente el juez de aseo Eloy Rojas. A sus espaldas, los camiones de basura continúan indiferentes su faena.

El problema de la basura no es nuevo en San Miguelito. Y en gran parte a causa de los propios residentes. La dueña de una fonda cercana fue enfática, aunque no quiere defender a la empresa, reconoce que hacen la recolección de desechos constantemente. “Que no paguemos es otra cosa”, añadió.

Los residentes se han quejado en múltiples ocasiones ante la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). No solo deben vivir y transitar por un ambiente apestoso, sino que su salud también está en juego. Aún más, los desechos terminan muchas veces en ríos, lo que ocasionan inundaciones. Aunque la AAUD ya ha inspeccionado el lugar, la situación permanece igual.

Con información de Alfredo Mitre