Donderis: Aunque existen problemas de infraestructura la mayoría de las escuelas funcionan

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Donderis destacó que en más de 3 mil colegios se inició el año escolar y que el hecho que entre 7 y 10 no hayan iniciado, no quiere decir que todos los centros educativos están mal.

Sin embargo, dijo que la mayoría de los colegios en Panamá, cerca del 70%, tienen problemas en sus infraestructuras porque se había dejado de reconstruir y construir escuelas desde hace muchos años.

Asegura que Panamá está caminado con ciertos pasos y menciona que existen los mecanismos y un plan estratégico que contempla el tema de las estructuras.

Justificó la demora que se genera en la reparación de las escuelas diciendo que no se puede reparar en 40 meses, lo que no se hizo en 50 años y que antes las administraciones se preocupaban por el lavamanos, el cielo raso, el techo, pero no por la viga o la columna, es decir que no se hacían reparaciones a profundidad.

Detalló que tras las evaluaciones que hizo el equipo del Sinaproc, se ha podido determinar que en Punta Chame hay un centro que no debe ser ocupado.

Por otra parte mencionó que se ha establecido un convenio con el Ministerio de Educación, donde se le dan cursos de primeros auxilios a los docentes de las áreas de difícil acceso.