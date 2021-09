Avanzan proceso de contratación pública para la construcción del Metrocable de San Miguelito

Por Luis Jiménez (Periodista)



Avanzan el proceso de contratación pública para la construcción del Metrocable de San Miguelito, hay mucha expectativa entre las autoridades y los usuarios sobre los beneficios que traerá este nuevo sistema de transporte.

En puntos elevados en sectores como Samaria se planea construir las más de 10 estaciones del Metrocable para mejorar la movilidad de los residentes de San Miguelito

Actualmente se está en el proceso de licitación para el estudio socioeconómico que sustentará la construcción de este teleférico.

"El desplazamiento y la movilidad de comunidades recónditas como Arnulfo Arias, Torrijos Cartes, Cerro Batea que se van a ver impactadas con este proyecto", aseguró Hector Valdés Carrasquilla, alcalde de San Miguelito.

El Metro de Panamá ya ha recibido dos propuestas, una del consorcio Cable San Miguelito por un millón 170 mil dólares, mientras que CAL y mayor asociados Centroamérica propuso un millón 99 mil dólares.

El distrito de San Miguelito y sus nueve corregimientos cuenta con una población de más de 300 mil habitantes, la gran mayoría de ellos diariamente se mueve en el transporte alternativo, ese es el grupo de panameños que se beneficiarían con la construcción del Metrocable.

Entre los futuros usuarios del Metrocable de san miguelito, hay optimismo, pero también temores como el expresado por el sr. Alcibíades González.

"Puede ser un buen proyecto pero le digo la verdad, yo no me montaría porque uno no sabe cuando se vaya la luz y si se queda uno atrapado allá arriba parado", afirmó.

Expertos llaman la atención sobre los temas de seguridad que se deben contemplar y exigir en la licitación.

"Es importante tomar en cuenta elementos como el alto índice de corrosión, el efecto del viento en algunos meses del año y la certificación de la energía disponible que se tendrá para el funcionamiento de las estaciones y el sistema completo", aseguró Gustavo Bernal ex SPIA.

Este sería el segundo acto público que realiza el metro de panamá para el estudio de un teleférico en san miguelito. Tras la descalificación de los 4 consorcios que aspiraban al contrato, uno por conflicto de intereses.