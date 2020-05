Bajan donaciones de sangre en centro de la Caja de Seguro Social

La sangre donada debe abastecer al Complejo Metropolitano de la Caja de Seguro Social, al Hospital de Especialidades Pediátricas y al hospital Irma de Lourdes tzanetatos, pero los donantes no están llegando. El banco de sangre fue habilitado en el edificio, donde está ubicado Niko’s Cafe, en la vía Ricardo J.Alfaro. Trabajan de 7 de la mañana a 5 de la tarde.

Las donaciones se necesitan para pacientes trasplantados, o los que están en intensivos a causa del COVID-19, también cuando hay cirugías, explicó el Tecnólogo médico, Juan Carlos Pinto, encargado del Centro de donación de sangre de la Caja de Seguro Social.

La necesidad no es solo de sangre, también de plaquetas. Se puede donar sangre cada 3 meses y plaquetas cada 15 días.

Para los pacientes recuperados de coronavirus, les piden donar el plasma convaleciente. Ellos deben sacar una cita. Estas donaciones se realizan en los hospitales

Entre 25 a 30 personas acuden diariamente a donar sangre, una cantidad relativamente, baja ya que deben abastecer a 3 hospitales.

Grace Wilson, donaba sangre de forma voluntaria, y nos dijo que no sólo se debe donar para los conocidos. Que se necesita sangre y plaquetas.

Para donar sangre se debe tener entre 18 a 65 años, no tener fiebre o infecciones, no usar drogas, no estar embarazada, no tener enfermedades crónicas y no haber usado antibióticos los últimos 7 días. Se le realizará una entrevista y una revisión previa a la donación.