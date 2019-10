Balbina Herrera asegura que no se deben pagar más adendas a IBT Group

Dijo que, en el año 2012, ella presentó una denuncia penal contra la contratista porque consideraban, en aquel entonces que había una lesión patrimonial, porque desde el inicio los contratos salieron mal.

Según Herrera, la denuncia que presentó se cerró en el 2013 bajo el argumento de que no había méritos para que se investigara porque no existían los elementos para probar un sobrecosto.

Posteriormente en el 2016 hubo una denuncia de oficio que se mantiene abierta porque tiene un sobreseimiento provisional y es sabido por IBT Group.

Sostuvo que la empresa se gana un contrato por 236 millones de dólares por la construcción de cuatro hospitales: Chiriquí, Darién, Los Santos y Colón. La licitación era por estudio, diseño, construcción, equipamiento y financiamiento.

Lo que ocurrió es que en cuanto IBT Group se gana el contrato, se comienza con una adenda porque no se había incluido el 7%, suma que ascendía a los 16 millones de dólares y además, se hizo algo que no estaba en el contrato, que tiene que ver con la entrega de un adelanto del 20%.

Es decir que se le adelantó a la empresa una suma de 50 millones de dólares.

El costo por la construcción de cada uno de los hospitales registra un incremento.

Para atender el tema, Herrera expresó que se deben establecer tres vertientes, una que vea todo lo relacionado con la infraestructura; la legal y la tercera es la que tiene que revisar cómo se van a terminar los proyectos.

De acuerdo con Herrera, se deben buscar las mejores alternativas, pero sin adendas porque ya se le ha entregado mucho dinero a la empresa.

Asegura que la empresa que desarrolla los proyectos tiene demasiados atrasos y aunque se les den 50 millones de dólares no los van a terminar y a su juicio el Gobierno no debe pagar una adenda más y que no se sepa lo que se está haciendo porque habría complicidad con la empresa.

Caso Arquesio Arias

Herrera también se refirió al caso de supuesto abuso sexual que involucra al diputado perredista Arquesio Arias, sobre lo cual ha dicho que en su caso se separaría del cargo “ si no tiene nada que temer”.

Agrega que, no se puede haber sacado a un defensor del Pueblo por cosas similares y tener a un miembro del cuerpo legislativo, con las mismas condiciones.