Balbina Herrera confirma reuniones entre víctimas de pinchazos y defensa de Martinelli

Herrera asegura que todo surgió luego del envío de una carta en el mes de octubre, por parte de Ricardo Martinelli, donde estaba estampada su firma y la de dos de sus abogados, solicitando que se realizaran reuniones.

Aunque la petición de Martinelli fue atendida por parte de los querellantes, representados por sus voceros, Balbina Herrera no le ve futuro a esas negociaciones y dijo que espera al expresidente el próximo lunes 19 de noviembre para una nueva audiencia que se deberá dar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

También afirmó que rechazan que se quiera hablar con un grupo de querellantes y con otros no, porque conforman un solo bloque.

Creen que se puede hacer acuerdo con alguien que ha dicho que tiene cáncer, que sufre de presión alta, pero que luego se le ve saltando…”, cuestiona Herrera.

Según la dirigente política, en caso que se de un resarcimiento, Martinelli tendría que aceptar su responsabilidad y “todo tiene que ser público, nada bajo la mesa” y además asegura que el expresidente, debe pagar una condena de cárcel.

De acuerdo con Balbina, se han dado cinco reuniones sobre el tema.

Ella espera que acepte su responsabilidad y hacer un acuerdo para decir que no ha pasado nada, sería una falta de respeto.

En el peor de los casos y que el proyecto de fallo que ha circulado en redes sociales sea cierto, dice que están preparados mentalmente, por si el proceso pasa a la justicia ordinaria y esperarán el tiempo que sea necesario.

Por su parte, Luis Eduardo Camacho (hijo), aseguró que tienen las pruebas para demostrar la inocencia de Ricardo Martinelli. “Él en ningún momento ha señalado que ha cometido delito”.

“Martinelli ha sido enfático en que es inocente y no va a aceptar responsabilidad de algo que no hizo. Yo no formo parte de las conversaciones, pero puedo señalar por conversaciones que tuvimos, que se habla de acuerdo de pena, pero no puede haber ese acuerdo porque no va a aceptar nada”, enfatizó Camacho.

“Lo que pude ver es que Ricardo Martinelli está teniendo conversaciones con políticos para ver qué hay detrás de lo que está pasando, porque hay muchos intereses”, puntualizó.