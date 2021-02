Banco Hipotecario Nacional entrega donación a familia que lo perdió todo en Pacora

Como parte de la labor social del Banco Hipotecario Nacional (BHN), los colaboradores llevaron alimentos secos, ropa en buen estado, artículos de aseo personal e insumos de bioseguridad a una humilde familia afectada por un incendio ocurrido en el sector de Paso Blanco, corregimiento de Pacora, provincia de Panamá.

El hecho, ocurrido el domingo 14 de febrero de 2021, dejando sin hogar a esta familia compuesta por tres menores de 2, 8 y 10 años de edad y su madre, quienes residen en un asentamiento informal (área de invasión).

La señora Belkis Flores agradeció al personal del BHN por esta sorpresa que no esperaba. “Me siento muy contenta por todo el esfuerzo que han realizado; muchísimas gracias por esta ayuda, y más en esta situación en la que me encuentro junto a mis tres hijos. Que Dios me los bendiga a todos ustedes”, expresó.

Al hacer entrega de la donación, el subgerente general de la entidad bancaria, Ilychs Morales, manifestó que, al conocer del siniestro, se organizaron "para traerle un pequeño y significativo aporte para usted y sus hijos, que será de mucha utilidad”.

Actualmente, esta familia está residiendo junto a una vecina que le ha brindado un espacio, mientras se le otorgue una ayuda habitacional.

La entidad bancaria reafirma su compromiso de continuar ayudando a los que más lo necesitan.