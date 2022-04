Banfield asegura que estudios para evitar las inundaciones en la ciudad no son tomados en cuenta

Volvieron las lluvias y el problema de inundación en la capital parece no tener solución, y es que este lunes en la tarde varias avenidas quedaron completamente anegadas, porque el sistema de alcantarillado tal vez no tiene la capacidad que requiere y aunado existe un problema cultural de no saber disponer de los desechos.

Para el problema existen soluciones técnicas que van de la mano con la planificación, pero también es necesario ahondar en la conciencia del ciudadano para hacer un cambio real de conducta.

La exvicealcaldesa Raisa Banfield, manifiesta que la ciudad tiene un problema serio, empezando por la impermeabilización del suelo, la canalización de ríos, infraestructura hidrosanitaria antigua, la desordenada forma en que se construye y la ausencia de infraestructura verde azul.

Sin embargo, aún hay posibilidad de recuperar la ciudad, y para ello se realizaron varios estudios en la administración pasada y que reposan en el Municipio de Panamá, en los que se detalla cómo manejar la resiliencia, y cómo manejar los frentes costeros, aseguró.

Manifestó que la ciudad está sentada sobre cinco cuencas hídricas con las que hay que trabajar para evitar las inundaciones, ya que, los trabajos hechos en Calle Uruguay y Vía Argentina que se deberían replicar en el resto de la ciudad, solo han sido los primeros puntos de intervención.

Mencionó que el gran afluente que tiene que ver con la Vía Argentina, Vía España y Obarrio es la quebrada Iguana, que a medida que va avanzando hacia la Bahía se le va reduciendo el cauce, se ha construido sobre ella y así sucesivamente.

Destacó que, en el Municipio de Panamá, se le ha dado una autonomía a la Dirección de Obras y Construcciones Municipales donde no existe un responsable, y eso le da al director cierta libertad de acción y cuando se hicieron los estudios, el director decía que lo que se recomendaba no estaba en la Ley y no puedo acatar lo recomendado.

Banfield indicó que la basura es responsabilidad de la Alcaldía, pero nadie quiere agarrarla y aunque el problema se resuelve sobre todo con el problema de construcción sobre afluentes, nadie quiere tomar el costo político de prohibir esas situaciones.

Continuamente recomendó no construir el millonario proyecto del Mercado de Marisco, y en su lugar revisar los estudios que han dejado en el Municipio para recuperar el frente marino desde la Avenida Balboa hasta Pacora.

Parque del Norte

La exvicealcaldesa explicó que este proyecto que fue diseñado por estudiantes estadounidenses y panameños que estaban en un intercambio de capacitación con participación ciudadana y que luego pasó por los procesos de la Alcaldía y licitación pública, fue ampliamente consultado con la población, quienes decidieron qué se iba a construir.

“Nadie tiene derecho de venir a decir que no es viable porque lo vandalizaron, lo vandalizaron porque lo abandonó”, expresó asegurando que desde el principio ha habido una mezquindad política como si le hiciera daño al exalcalde y a quien perjudica es a la población.

Este proyecto beneficiaría a más de 30 mil habitantes, dijo Banfield asegurando que en la ciudad debe haber seis parques de la proporción del Parque Omar.